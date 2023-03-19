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Для военнослужащих ЦВО, участвующих в специальной военной операции, был организован телемост с родными и близкими

Для военнослужащих ЦВО, участвующих в специальной военной операции, был организован телемост с родными и близкими

Практически с самого начала специальной военной операции командование Центрального военного округа регулярно организует телемосты между военнослужащими и их близкими.

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