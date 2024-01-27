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Британская пресса: без поддержки США снарядов у ВСУ хватит лишь до конца февраля

Британская пресса: без поддержки США снарядов у ВСУ хватит лишь до конца февраля

У украинской армии уже к концу февраля этого года могут полностью закончиться артиллерийские боеприпасы, если представители республиканцев в американском конгрессе будут продолжать блокировать выделение помощи Киеву.

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