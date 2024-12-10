Стоматолог Кадиева назвала возможные причины потемнения зубной эмали

Эксперт отметила, что изменения цвета зубов можно разделить на врождённые и приобретённые.Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Ният Кадиева перечислила причины, по которым зубная эмаль может темнеть.
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