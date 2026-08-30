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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фрэнк Лэмпард: «Моуринью и Анчелотти как две стороны одной медали, иногда я похож на Карло, иногда – на Жозе. Чем дольше я работаю, тем больше понимаю, что игроки – люди, прежде всего»

Фрэнк Лэмпард рассказал, какое влиение на его подход к тренерской работе оказали Карло Анчелотти и Жозе Моуринью .

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