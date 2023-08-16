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Вкусная лазанья без хлопот. Даже нарезать не придётся: просто восторг и объедение

Вкусная лазанья без хлопот. Даже нарезать не придётся: просто восторг и объедение

Лазаньей называется одно из самых популярных итальянских блюд. Сейчас трудно представить вкусный сытный ужин без лазаньи, особенно в европейских странах.

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