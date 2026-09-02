Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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«Отличить голос честный…»

«Отличить голос честный…»

Статья исследует духовно-нравственный и художественный мир В. Ф. Одоевского. Его фантастический гротеск разоблачает обесчеловечивание светской и бюрократической среды, утверждая идеал служения Божественной истине, красоте и «честному голосу» .

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