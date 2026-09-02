«Отличить голос честный…»

Статья исследует духовно-нравственный и художественный мир В. Ф. Одоевского. Его фантастический гротеск разоблачает обесчеловечивание светской и бюрократической среды, утверждая идеал служения Божественной истине, красоте и «честному голосу» .
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