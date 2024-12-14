"Может, ему есть нечего было, или помыться захотел?": Армянин украл мыло и колбасу на 40 000р.

ВераВерная Посмотрите внимательней - там, где про кражу на 40 тыс. под постом стоит источник Avia.pro. Дальше идёт рассказ о придурке, решившем приодеться в Москве. Ну что я вам тут разъясняю? Сами посмотрите. Avia.pro: военные новости, обозрение, СМИ avia

HotRS На Авиа.про много чего, а эта заметка о конкретном случае в Бийске.