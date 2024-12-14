Avia.pro - СМИ На первый взгляд, история кажется почти комичной: мужчина пришел в магазин и вышел с мылом, колбасой и сыром на десятки тысяч рублей.
"Может, ему есть нечего было, или помыться захотел?": Армянин украл мыло и колбасу на 40 000р.
Комментарии
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ВераВерная
Посмотрите внимательней - там, где про кражу на 40 тыс. под постом стоит источник Avia.pro. Дальше идёт рассказ о придурке, решившем приодеться в Москве. Ну что я вам тут разъясняю? Сами посмотрите.
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avia
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5 час.
HotRS
На Авиа.про много чего, а эта заметка о конкретном случае в Бийске.
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4 час.
ВераВерная
Ну чего вы мне скрины-то ставите? Бийск и Москва - два разных города. Вы так юморите, что ли? Интересничаете? Два разных случая. Ву компарне?
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2 час.
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