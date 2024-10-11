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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведева, Ягудин, Кондратюк и Туктамышева выступят в шоу Авербуха «Кармен» в Москве

«Было очень насыщенное лето, в это время мы уже планировали проекты на осень-зиму. На «ЦСКА Арене» пройдет спектакль «Кармен», зимой детский спектакль «Мама», а 8 марта — юбилей Игоря Крутого.

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