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Ивановские новости

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Синоптики обещают дождливую погоду и слабое потепление в последний выходной на неделе

Синоптики обещают дождливую погоду и слабое потепление в последний выходной на неделе

Воскресенье, 13 сентября, в Ивановской области начнётся с дождей и прохлады. Синоптики уверяют, что ближе к концу дня будет теплее.

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