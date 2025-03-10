«Просто ужас»: Шуфутинский рассказал о ревности молодой избранницы

После утраты супруги Маргариты, шансонье Михаил Шуфутинский вновь нашел счастье в личной жизни. Артист, которому сейчас 76 лет, вступил в отношения с танцовщицей своего балета Светланой Уразовой, младшей за него на 30 лет.