«Просто ужас»: Шуфутинский рассказал о ревности молодой избранницы

После утраты супруги Маргариты, шансонье Михаил Шуфутинский вновь нашел счастье в личной жизни. Артист, которому сейчас 76 лет, вступил в отношения с танцовщицей своего балета Светланой Уразовой, младшей за него на 30 лет.
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