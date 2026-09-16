«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в 4-м раунде Кубка лиги, «Арсенал» – с «Флитвуд Таун» из 4-й лиги

Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги, по итогам которой сформировались следующие пары: « Флитвуд Таун » – « Арсенал » « Манчестер Сити » или «Норвич» – «Брайтон» « Эвертон » – « Ньюкасл » «Сандерленд» – «Брентфорд» «Ливерпуль» – «Челси» «Брэдфорд» – «Питерборо» «Фулхэм» – «Кристал Пэлас» «Борнмут» – «Астон Вилла» Матчи пройдут на неделе, начинающейся 26 октября.
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