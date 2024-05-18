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«Канчельскис был лучше Аршавина. Он был невероятен, просто проносился мимо соперников». Экс-защитник Англии Бутчер о россиянах в АПЛ

Бывший защитник сборной Англии ответил на вопрос, кого из россиян, выступавших в Англии, он считает сильнее.

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