Явка на выборах в Госдуму превысила 38%

Явка на выборах депутатов Государственной думы по состоянию на 16:00 по московскому времени составила 38,9%.
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