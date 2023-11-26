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«Броуки» проголосовали за Соснина и Бирю, эксперты выбрали Слона. Результаты голосования на премию полузащитник года

Болельщики в голосовании на Sports.ru: 1-е место – Манна2-е место – Слон3-е место – Маврин Эксперты (комментаторы и представители медиа): 1-е место – Слон2-4е места – Биря/Маврин/Скоропуп 2Drots: Эдамс и Некит – Слон, Карен – Манна «Амкал»: Шальнев – Маврин, Сибскана – Дубчак «Бей Беги»: Ираклий – Маврин, Михалыч и Артак – Биря «БроукБойз»: Райзен, Егоров и Давыдов – Соснин, Звездин – Биря «Дружина»: Андрей Акименко и Аким – Слон, Лямцев – Аким «Матч ТВ»: Горин и Генич – Горбанец, Горбанец – Скоропуп «Сахалинец»: Брейн – Соснин, Литвин – Маврин «Народная Команда»: Стронг и Цуканов – Слон, Мак – Скоропуп «Родина Медиа»: Хантер и Каряка – Газданов, Текила – Алекс Нани «Титан»: Тавузян – Биря, Шуст и Курбанов – Скоропуп ФК «10»: Нагорный – Белый, Чирин – Газданов, Белый – Соснин «Деньги»: Станос – Черчесов, Бондарев – Манна «Эгриси»: Артем Гарин – Струнин, Лисицын – Соснин, Струнин – Манна FC Bus: Лепский и Алан Гатагов – Маврин, Моисеев – Скоропуп Fight Nights: Батяй – Соснин, Смирнов и Шишков – Маврин GOATS: Гуди – Алекс Нани, Герасимов – Слон, Суров – Маврин Итоги Winline Media Football Awards.

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