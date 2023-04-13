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Apple и Samsung решают вопрос об использовании российских металлов при выпуске смартфонов

Apple и Samsung решают вопрос об использовании российских металлов при выпуске смартфонов

Американская компания Apple отказалась использовать драгоценные металлы из России при производстве смартфонов, однако все еще получает вольфрам с завода «Молирен» в Подмосковье, сообщает издание «Коммерсантъ».

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