В Британии рассказали о реакции нового главкома ВСУ на ситуацию под Авдеевкой

Новый главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил своих военачальников в ухудшающейся для украинской армии ситуации на фронте, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
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