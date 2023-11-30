Илон Маск представил первые серийные автомобили Cybertruck

Cybertruck выходит с сегодняшнего дня, с 1 декабря, в серийное производство. Ранее серийное производство планировалось запустить в 2021 году, но помешала пандемия Как ранее сообщалось, Тесла будет штрафовать перекупщиков данных авто.
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