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Всё о женщинах

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Устанешь постоянно устраивать романтику для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)

Устанешь постоянно устраивать романтику для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)

«Романтика в семейной жизни - это геморрой, который желательно минимизировать!» "Устанешь постоянно устраивать цирк для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)" Из комментариев под постом о том, куда у жен пропадает либидо в браке Есть такой сексистский мужской анекдот: «Состоялся Всемирный женский конгресс.

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Комментарии
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В
Воробей
Во-первых, в статье не упомянуто самое главное объяснение того, почему вскоре после свадьбы, а особенно после рождения первого ребёнка, у современных жен в эмансипированном социуме проявляется табу на секс с мужем, который она пытается оправдать тем, что муж что-то не то делает, или чего-то важного не делает. Разговоры о том, что муж не обеспечивает романтические условия — один из надуманных вариантов. Во-вторых, создание романтики  это то, что к жизни в браке специфически НЕ ОТНОСИТСЯ! В каком смысле? В том, что дело тут не в романтике, на самом деле, а в том, что у &quot;фрагментированной жены&quot; созданные демонстративно романтические условия иногда способны произвесити ЕДИНОРАЗОВОЕ переключение с роли-подличности &quot;Жена&quot; на таковую - &quot;Девица на выданьи&quot;, особенно на фоне алкогольного воздействия. Понятно, что таким образом обмануть подсознание жены может удаться лишь ограниченное число раз. Но, зато, это уж точно даст жене дополнительный аргумент в её систему объяснений, почему этот муж плохой — чего он не делает, хотя вроде как вполне и мог бы! В-третьих, понятное дело, что «фрагментированная жена» способна терпеть рядом с собой только квази-сыночка в качестве мужа, который тем и отличается, что не проявляет сексуальных претензий. Ну, или хотя бы на них не настаивает.  Или удовлетворяется редким и чисто ритуальным сексом с симулированным женой преждевременным оргазмом. Такого мужа фрагментированная жена находит приемлемым. Всех же остальных мужчин, то есть огромное подавляющее большинство их, такая жена разводит, рано или поздно. Отсюда и массовые разводы в эмансипированном социуме  - более 70%.
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