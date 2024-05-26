Устанешь постоянно устраивать романтику для жены (а не некой дамы ради того, чтобы добиться ее)

В

Воробей

Во-первых, в статье не упомянуто самое главное объяснение того, почему вскоре после свадьбы, а особенно после рождения первого ребёнка, у современных жен в эмансипированном социуме проявляется табу на секс с мужем, который она пытается оправдать тем, что муж что-то не то делает, или чего-то важного не делает. Разговоры о том, что муж не обеспечивает романтические условия — один из надуманных вариантов. Во-вторых, создание романтики это то, что к жизни в браке специфически НЕ ОТНОСИТСЯ! В каком смысле? В том, что дело тут не в романтике, на самом деле, а в том, что у "фрагментированной жены" созданные демонстративно романтические условия иногда способны произвесити ЕДИНОРАЗОВОЕ переключение с роли-подличности "Жена" на таковую - "Девица на выданьи", особенно на фоне алкогольного воздействия. Понятно, что таким образом обмануть подсознание жены может удаться лишь ограниченное число раз. Но, зато, это уж точно даст жене дополнительный аргумент в её систему объяснений, почему этот муж плохой — чего он не делает, хотя вроде как вполне и мог бы! В-третьих, понятное дело, что «фрагментированная жена» способна терпеть рядом с собой только квази-сыночка в качестве мужа, который тем и отличается, что не проявляет сексуальных претензий. Ну, или хотя бы на них не настаивает. Или удовлетворяется редким и чисто ритуальным сексом с симулированным женой преждевременным оргазмом. Такого мужа фрагментированная жена находит приемлемым. Всех же остальных мужчин, то есть огромное подавляющее большинство их, такая жена разводит, рано или поздно. Отсюда и массовые разводы в эмансипированном социуме - более 70%.