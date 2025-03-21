Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутаты предложили изменить порядок подачи заявления на отпуск

Депутаты предложили изменить порядок подачи заявления на отпуск

В Госдуму внесен законопроект о том, чтобы упорядочить процедуру подачи заявления на отпуск. Законопроектом предлагается установить, что в случае если работодателем предусмотрена обязанность подачи работником заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск, срок подачи такого заявления не может быть менее пяти и более 14 календарных дней.

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