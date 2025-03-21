Депутаты предложили изменить порядок подачи заявления на отпуск

В Госдуму внесен законопроект о том, чтобы упорядочить процедуру подачи заявления на отпуск. Законопроектом предлагается установить, что в случае если работодателем предусмотрена обязанность подачи работником заявления на ежегодный оплачиваемый отпуск, срок подачи такого заявления не может быть менее пяти и более 14 календарных дней.