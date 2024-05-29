15 предметов, существование и назначение которых мы открыли для себя только сейчас

Оказывается, люди вокруг постоянно озадачены какими-то находками и непонятными штуковинами. Интернет полон постов в соцсетях, где люди просят других о помощи в разгадывании вещей и предметов, которые они сами не могут объяснить.
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