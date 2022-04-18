Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Иванов
    Но кредит ведь отдавать все же надо !!Скриншоты с непри...
  • alexr
    Охренеть. И все эти годы МВД была без юридической поддержки?Юридической служб...
  • Наталья Середа
    Сколько кормушек для руководителей!!! В пенсионном льготы для разных категорий граждан, для детей, инвалидов,пенсионе...Все суммы подсчит...

Нижегородскими полицейскими собрано 2 административных материала в отношении местной жительницы о дискредитации Вооруженных Сил РФ

В полицию Нижнего Новгорода поступило два сообщения от администраторов торговых точек о том, что неизвестная девушка, находясь в магазинах, расположенных на территории Советского района, осуществляла замену ценников на листовки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх