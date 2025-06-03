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«Всех на всех»: Россия и Украина готовят крупнейший обмен пленными

«Всех на всех»: Россия и Украина готовят крупнейший обмен пленными

Намерение провести взаимный возврат военнослужащих стороны согласовали на переговорах в Стамбуле.Между Россией и Украиной намечается самый масштабный за все время конфликта обмен пленными.

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