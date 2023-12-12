Банк «Уралсиб» повысил ставку на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар»

Банк «Уралсиб» повысил ставку начисления процентов на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар». Если клиента не было карт «Прибыль» или «ФК Краснодар» на протяжении 12 месяцев, для него действуют специальные условия: в первый месяц после открытия карты начисляется 16% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс.