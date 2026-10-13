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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Галатасарая»: «Барса» – фаворит, но мы уверены в себе и играем дома. Мы не уйдем в оборону и будем атаковать»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заверил, что его команда не планирует закрываться в обороне в матче с «Барселоной».

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