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Медвежий угол

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Для чего Маргарита Симоньян нацелилась на Сибирь атомной бомбой?

Для чего Маргарита Симоньян нацелилась на Сибирь атомной бомбой?

Александр Ющенко оценил призыв главного редактора RT произвести ядерные испытания над Сибирью Павел Еськов На фото: главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян (Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС) Материал комментируют: Александр Ющенко Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своей программе «ЧТД» предложила в качестве испытания оружия устроить ядерный взрыв в атмосфере на высоте 100 километров над Сибирью.

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Комментарии
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Tania Еременко
Думаю, что она это предложила гипотетически, а вы губки раскатали.))))
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Да москалей давно нужно выгнать из россии. Оно русских убивают.
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4 час.
Володя Щербаков
Что-то на Ереваном не предложила жаба.
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3 час.

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