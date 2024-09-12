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О стойкости цитадели «Микасы». Неубиваемые скосы японского броненосца

О стойкости цитадели «Микасы». Неубиваемые скосы японского броненосца

Большое спасибо всем, кто принял участие в обсуждении моего предыдущего материала, посвященного стойкости защиты «Микасы» в отношении отечественного 12-дм бронебойного снаряда.

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