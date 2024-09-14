Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 252 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    давно гнидос на статью наговорилСуд установил, чт...
  • Мария
    Это верно! Не являюсь поклонницей Пригожина, но осквернять могилы нельзя! Это варварство во всех случаях.«Вагнеровцы» изби...
  • Федор Родников
    Мастурбекам за изнасилование  русской девочки три года условно,а тут....таких судей даже  судить не нужно,а сразу......."Я просто хотела ...

О деградации интеллекта масс

О деградации интеллекта масс

В погоне за кликами СМИ делают новостями ничего не значащие события, совпадающие с запросом публики, при этом полностью игнорируются противоречащие запросу публики действительно значимые данные, для получения которых требуются минимальные усилия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх