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Бизнесмен Илон Маск удивился, почему никто не совершил покушение на демократов

Бизнесмен Илон Маск удивился, почему никто не совершил покушение на демократов

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя очередное предполагаемое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, в своем X задался вопросом, почему никто не пытается напасть на демократов.

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