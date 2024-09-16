Бизнесмен Илон Маск удивился, почему никто не совершил покушение на демократов

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя очередное предполагаемое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, в своем X задался вопросом, почему никто не пытается напасть на демократов.
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