Редкостных козлов разводит жительница Новосибирской области

Первая козочка по кличке Роза появилась в хозяйстве Татьяны Халиковой три года назад. Сегодня на подворье – четыре дойных козы зааненской и альпийской породы: Роза, Ева, Марта, Элеонора Марковна и пять козлов.
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