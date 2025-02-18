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Крымское информационное агентство

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Константинов объяснил причину национализации ПБК «Крым»

Константинов объяснил причину национализации ПБК «Крым»

Фото: Михаил ГладчукПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов рассказал, что антитеррористическая комиссия выявила факт поддержки ВСУ владельцами пивобезалкогольного завода «Крым».

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