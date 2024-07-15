Названа живущая в кондиционерах опасная бактерия

В кондиционерах могут обитать бактерии легионеллы, которые вызывают пневмонию. Неожиданную опасность устройств для климат-контроля назвал россиянам завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд, пишет NEWS.
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