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Названа живущая в кондиционерах опасная бактерия

Названа живущая в кондиционерах опасная бактерия

В кондиционерах могут обитать бактерии легионеллы, которые вызывают пневмонию. Неожиданную опасность устройств для климат-контроля назвал россиянам завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд, пишет NEWS.

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