У питомцев «Дубовой Рощи» в Останкинском появилась своя ветклиника

В приюте для бездомных собак «Дубовая Роща» в Останкинском районе открылся ветеринарный блок. Здесь есть операционная, лаборатория с цифровым оборудованием, два помещения для реабилитации животных после операции и кабинет рентгена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии