Любители историиСпорт«Живым не дамся!»: как сбитый лётчик Сергей Соколов дал бой «душманам» На Афганской войне Сергей Александрович Соколов служил командиром звена истребителей-бомбардировщиков Су-17.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!!... Всегда и везде....Карпов ИльяВот что значит ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА и верность ПРИСЯГЕ.ЕАЕвгений АлексеенкоКакие ребята у нас,герои,слава вам и память,живите долго!65alekseysramblerru ЛеонтьевЛётчики...Карпов ИльяСбили Стингером. А почему не отстреливал пиропатроны? Как всегда кто-то "экономил" и отращивал себе пузо.Комментировать
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