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«Живым не дамся!»: как сбитый лётчик Сергей Соколов дал бой «душманам»

«Живым не дамся!»: как сбитый лётчик Сергей Соколов дал бой «душманам»

На Афганской войне Сергей Александрович Соколов служил командиром звена истребителей-бомбардировщиков Су-17.

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Vladimir Lioubimcev
ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!!... Всегда и везде....
Карпов Илья
Вот что значит ЧЕСТЬ ОФИЦЕРА и верность ПРИСЯГЕ.
Евгений Алексеенко
Какие ребята у нас,герои,слава вам и память,живите долго!
65alekseysramblerru Леонтьев
Лётчики...
Карпов Илья
Сбили Стингером. А почему не отстреливал пиропатроны? Как всегда кто-то "экономил" и отращивал себе пузо.

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