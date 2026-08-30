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Перенджиев об уничтожении самой боеспособной группировки ВСУ методами теневой войны

Перенджиев об уничтожении самой боеспособной группировки ВСУ методами теневой войны

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.

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