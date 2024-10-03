Месси поделился эмоциями от завоевания трофея в составе "Интер Майами"

Аргентинский нападающий "Интер Майами" на своей странице в Instagram опубликовал пост после досрочной победы команды в регулярном чемпионате МЛС и получении трофея "Щит болельщиков" ("Supporters' Shield").
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