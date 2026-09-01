РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 245 подписчиков

Трамп призвал ввести налоговые льготы, чтобы вывести Голливуд из кризиса

Трамп призвал ввести налоговые льготы, чтобы вывести Голливуд из кризиса

Thomas Imo/picture alliance/photothek.de/TASS Президент США Дональд Трамп 31 августа заявил о глубоком кризисе американской кино- и телеиндустрии.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым