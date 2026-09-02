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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Комличенко восстановился после травмы колена. Форвард «Локо» может войти в заявку на матч с «Балтикой» в РПЛ («РБ Спорт»)

Форвард « Локомотива » Николай Комличенко возвращается в заявку команды после восстановления от травмы, сообщает «РБ Спорт».

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