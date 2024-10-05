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В армии Израиля заявили об ударе по зданию, где якобы был командный пункт ХАМАС

В армии Израиля заявили об ударе по зданию, где якобы был командный пункт ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по зданию центра Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа, где якобы располагался командный пункт палестинского движения ХАМАС.

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