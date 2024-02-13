Случилось то, что было давно неминуемо. ЦБ России перестаёт быть ни от кого не зависящей вотчиной либеральной прозападной группировки.
Закончена жизнь кошки, которая гуляла сама по себе
Комментарии
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Владислав Владислав
У Байдена, видимо ... Было бы что сваливать. Для того, чтобы это обсуждать нужно слишком много закрытой информации и умение анализировать.
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2 час.
ВТ
Врам Тавризов
Делайте скидки на мошенничество банков, на плохой уровень доверия к данным Госстата РФ, на плохой финан мониторинг агентства РФ фин мониторинг, а главное на то, завтра ЦБ привяжут к юаню- ЦБ будет исполнять, к монгольским тугрикам-будет исполнять и тп Приток-отток валют - больное место нашей страны Сейчас все договорные бумаги на валютные дела строго правильные - даже комар не подточит договор на липовые услуги, товар, вывод прибыли и тп При чем здесь ЦБ? Кстати, каждуюнеделю или месяц один банк проверяет своей комиссией другой банк на все операции с валютой, и наооборот - что можно, проверяется Но и к этому кто надо готовится хорошо...
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1 час.
ЕБ
Елена Бреслова
интересно для чего Путин её перед депутатами отстаивал?! давно могли снять! глядишь и сохранили бы триллион в казне
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12 мин.
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