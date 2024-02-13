Закончена жизнь кошки, которая гуляла сама по себе

У Байдена, видимо ... Было бы что сваливать. Для того, чтобы это обсуждать нужно слишком много закрытой информации и умение анализировать.

ВТ

Врам Тавризов

Делайте скидки на мошенничество банков, на плохой уровень доверия к данным Госстата РФ, на плохой финан мониторинг агентства РФ фин мониторинг, а главное на то, завтра ЦБ привяжут к юаню- ЦБ будет исполнять, к монгольским тугрикам-будет исполнять и тп Приток-отток валют - больное место нашей страны Сейчас все договорные бумаги на валютные дела строго правильные - даже комар не подточит договор на липовые услуги, товар, вывод прибыли и тп При чем здесь ЦБ? Кстати, каждуюнеделю или месяц один банк проверяет своей комиссией другой банк на все операции с валютой, и наооборот - что можно, проверяется Но и к этому кто надо готовится хорошо...