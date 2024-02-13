Медвежий угол
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Медвежий угол

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Закончена жизнь кошки, которая гуляла сама по себе

Закончена жизнь кошки, которая гуляла сама по себе

Случилось то, что было давно неминуемо. ЦБ России перестаёт быть ни от кого не зависящей вотчиной либеральной прозападной группировки.

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Комментарии
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Владислав Владислав
У Байдена, видимо ... Было бы что сваливать. Для того, чтобы это обсуждать нужно слишком много закрытой информации и умение анализировать.
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2 час.
ВТ
Врам Тавризов
Делайте скидки на мошенничество банков, на плохой уровень доверия к данным Госстата РФ, на плохой финан мониторинг агентства РФ фин мониторинг, а главное на то, завтра ЦБ привяжут к юаню- ЦБ будет исполнять, к монгольским тугрикам-будет исполнять и тп Приток-отток валют - больное место нашей страны Сейчас все договорные бумаги на валютные дела строго правильные - даже комар не подточит договор на липовые услуги, товар, вывод прибыли и тп При чем здесь ЦБ? Кстати, каждуюнеделю или месяц один банк проверяет своей комиссией другой банк на все операции с валютой, и наооборот - что можно, проверяется Но и к этому кто надо готовится хорошо...
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1 час.
ЕБ
Елена Бреслова
интересно для чего Путин её перед депутатами отстаивал?! давно могли снять! глядишь и сохранили бы триллион в казне
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12 мин.

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