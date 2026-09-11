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Big Brother 28 Finally Boots An Icon In Week 9 Eviction — But Which One?

Big Brother 28 Finally Boots An Icon In Week 9 Eviction — But Which One?

Only two reality TV icons remain in the Big Brother house after Thursday's eviction - read our recap to find out whether Dee, Devens, or Angela got the boot.

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