В Забайкалье сотрудниками полиции выявлен факт присвоения денежных средств

В Борзе директор учреждения похитил более миллиона рублей. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Борзинскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность бывшего директора общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оказание услуг по обработке черных металлов в хищении денежных средств.
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