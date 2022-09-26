В Забайкалье сотрудниками полиции выявлен факт присвоения денежных средств

В Борзе директор учреждения похитил более миллиона рублей. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Борзинскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность бывшего директора общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оказание услуг по обработке черных металлов в хищении денежных средств.