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В "Коломенском" стартовал фестиваль "Казачья станица Москва"

В "Коломенском" стартовал фестиваль "Казачья станица Москва"

Всех желающих познакомиться с колоритной культурой российских казаков сегодня ждут в столичном музее-заповеднике "Коломенское" на уже традиционном фестивале "Казачья станица Москва".

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