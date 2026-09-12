В "Коломенском" стартовал фестиваль "Казачья станица Москва"

Всех желающих познакомиться с колоритной культурой российских казаков сегодня ждут в столичном музее-заповеднике "Коломенское" на уже традиционном фестивале "Казачья станица Москва".
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