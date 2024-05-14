Собянин объявил о запуске программы капитального ремонта школ Москвы

В Москве началась масштабная программа капитального ремонта школ В текущем году в Москве работы будут проведены в первых 50 зданиях, с перспективой включения ежегодно до 100 объектов в программу в будущем.
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