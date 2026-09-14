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Царьград

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Наро-Фоминск высадит сосны и дубы из Дмитровского питомника

Наро-Фоминск высадит сосны и дубы из Дмитровского питомника

Сотрудники Наро-Фоминского лесничества в течение текущей недели проведут посадку молодых деревьев. Для работ подготовлены однолетние сеянцы сосны с закрытой корневой системой и трёхлетние дубы с открытой корневой системой.

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