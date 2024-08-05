Фотоловушка запечатлела редкую канадскую рысь

Редкая канадская рысь в национальном парке «Вояжеры» на севере Миннесоты / © Voyageurs Wolf Project На кадрах видно, как рысь неторопливо направляется к камере, а затем садится всего в нескольких метрах от объектива.
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