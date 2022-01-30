Литва плакала, кололась, но продолжала грызть китайский кактус (версия BBC)

Это продолжение описания ситуации, которые вызывают у меня неподдельный интерес. Речь идёт о ситуация Китай-Литва, начало - 24 декабря в статье "Литва в качестве лабораторной мышки", продолжение - 27 января в статье "Литва плакала, кололась, но продолжала грызть кактус" Итак, Литва пожаловалась в ВТО и Еврокомиссию и Еврокомиссия 27 января выпустила целый пресс-релиз с текстом: "Сегодня ЕС инициировал разбирательство в ВТО против Китайской Народной Республики в связи с ее дискриминационной торговой практикой в отношении Литвы, которая также наносит ущерб другим экспортным товарам с единого рынка ЕС".