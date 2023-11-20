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Китай

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Глава МИД КНР прокомментировал встречу Си Цзиньпина с Дж. Байденом и участие председателя КНР в 30-й неформальной встрече руководителей АТЭС

Пекин, 18 ноября /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в субботу рассказал представителям СМИ о встрече председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джозефом Байденом и об участии Си Цзиньпина в 30-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в Сан-Франциско.

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