Глава МИД КНР прокомментировал встречу Си Цзиньпина с Дж. Байденом и участие председателя КНР в 30-й неформальной встрече руководителей АТЭС

Пекин, 18 ноября /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в субботу рассказал представителям СМИ о встрече председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джозефом Байденом и об участии Си Цзиньпина в 30-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в Сан-Франциско.