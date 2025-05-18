За поступок и награда – бесплатный проезд и перевод на бюджет: девушку-ординатора, принимавшую роды в метро ГД решила наградить Ольга БезродняяВ городскую Думу Московской области поступила просьба отблагодарить Марию Блажко, ординатора МОНИИАГ, которая не растерялась и в неожиданной ситуации смогла оказать женщине помощь прямо на скамейке в метро – она приняла роды.