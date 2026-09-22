Воздушный таран Екатерины Зеленко ﻿

Нил КОЛЬЦОВ В сентябре 1941 года завершился боевой путь лётчицы Екатерины Ивановны Зеленко, направившей свой самолёт в истребителя-фашиста.
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