«Путин и Си обманут Трампа»: в Европе смоделировали сценарий встречи «Большой тройки»

Президент США Дональд Трамп может принять приглашение РФ и согласиться на трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
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